Порошенко сказав, що сам прийде на допит в ДБР

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що у п'ятницю, 28 лютого, сам прийде на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це він сказав у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Порошенко назвав рішення суду про його привід "незаконним" і заявив, що буде оскаржувати його в Європейському Суді.

Він вважає, що рішення суду про його силовому приводі на допит потрібно для того, щоб "відволікти увагу від головного: вони не здатні відповісти ні на один виклик з тих, які стоять перед країною".

Порошенко заявив, що проти нього вже майже рік, як фабрикують десятки справ, але висловив упевненість, що все це закінчиться великим "пшиком".

"Підкреслюю ще раз: завтра я прийду на допит сам, попри те, що ці переслідування політично мотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участю міжнародних експертів, яким по суті визнано, що влада віддає незаконні накази з мого політичного переслідування", - сказав Порошенко.

За його словами, "Європейська солідарність" є головною європейською та українською опозицією влади, нездатною дати відсіч російському реваншу.

"Днями, до речі, підозра оголосили нашої депутату Софії Федіної за критику президента. Тиск і залякування не змінять нашої позиції на захист європейського та євроатлантичного вибору. Ми сильні, і гідно пройдемо будь-які випробування. Ми не захищаємо себе, а України. Тому що Україна для нас понад усе", - констатував Порошенко.

Нагадаємо, 21 січня Печерський райсуд Києва дозволив примусовий привід Петра Порошенка на допит до Державного бюро розслідувань.

Як писало РБК-Украина, раніше адвокат Петра Порошенка заявив, що черговим неправосудним рішенням проти п'ятого президента влада намагається відволікти увагу суспільства від нездатності захистити країну і громадян.