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Україна опинилася в числі країн з найгіршими дорогами

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 08:53
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг

Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг. Про це свідчать дані Global Competitiveness Index 2017-2018 Всесвітнього економічного форуму

Зокрема, Україна посідає 130 місце з оцінкою 2,4. Всього в рейтингу розташувалися 137 країн, а найближчі сусіди України - Молдова, Мозамбік, Парагвай і Ємен. Зазначимо, рейтинг очолюють Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. До топ-10 потрапили також Гонконг, Нідерланди, Японія, Франція, Португалія, Австрія і США.

З пострадянських країн найвище місце в рейтингу займають Азербайджан, Литва та Естонія, які розташувалися у четвертому десятку. Останнє 137 місце дісталося Мавританії, чиї дороги оцінили у два бали.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво і капітальний ремонт доріг є одним з пріоритетів.

 

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Теги публікації: рейтинг, дороги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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