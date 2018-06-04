Україна опинилася в числі країн з найгіршими дорогами

Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг

Україна посідає 130 місце з 137 у світовому рейтингу якості доріг. Про це свідчать дані Global Competitiveness Index 2017-2018 Всесвітнього економічного форуму

Зокрема, Україна посідає 130 місце з оцінкою 2,4. Всього в рейтингу розташувалися 137 країн, а найближчі сусіди України - Молдова, Мозамбік, Парагвай і Ємен. Зазначимо, рейтинг очолюють Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. До топ-10 потрапили також Гонконг, Нідерланди, Японія, Франція, Португалія, Австрія і США.

З пострадянських країн найвище місце в рейтингу займають Азербайджан, Литва та Естонія, які розташувалися у четвертому десятку. Останнє 137 місце дісталося Мавританії, чиї дороги оцінили у два бали.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво і капітальний ремонт доріг є одним з пріоритетів.