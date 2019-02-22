Порошенко: санкції повинні мотивувати РФ припинити війну на Донбасі

Порошенко закликав світову спільноту посилити тиск на Росію

Украина рассчитывает на то, что мировое сообщество усилит давление на Россию с целью выполнения взятых на себя обязательств и прекращения военных действий на Донбассе. Об этом президент заявил в ходе рабочего визита в Польшу, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

По его словам, санкции против РФ должны мотивировать страну-агрессора прекратить войну на Донбассе.

"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что призыв к России прекратить боевые действия - означает наступление мира. Он также напомнил, что "Россия является страной-агрессором. Россия вторглась на нашу территорию. Россия убивает украинцев на украинской земле".

Кроме того, президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе конференции также подчеркнула важность продолжения политики санкций против страны-агрессора.

Напомним, президенты Украины Петр Порошенко, Польши Анджей Дуда и Литвы Даля Грибаускайте посетили совместное украинско-польско-литовское военное подразделение ЛитПолУкрбриг.

Добавим, что сегодня Порошенко 22 февраля прибыл в Польшу. Ожидается, что Порошенко примет участие в церемонии закладки памятной капсулы под строительство памятника блаженному священномученику отцу Омеляну Ковчу. В частности, президент подпишет памятный акт о начале строительства памятника, который будет вложен в капсулу и вмурован в фундамент будущего монумента. Планируется выступление главы государства перед участниками церемонии.