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Посли ЄС включили в санкційний 8 список росіян за агресію в Керченській протоці

Новини » Політика    20.02.2019 - 12:23
Посли ЄС включили в санкційний 8 список росіян за агресію в Керченській протоці
Фото: Генконсульство РФ в Харкові (УНІАН)

Посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів і заборону на видачу віз 163 особам і організаціям 44

Комітет постійних представників Європейського союзу включили в "чорний список" 8 росіян за агресію РФ у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли Європейського союзу вирішили продовжити заморожування активів і заборону на видачу віз 163 особам і 44 організаціям, відповідальним за підрив територіальної цілісності України. Буде офіційно продовжено на початку березня. Додатково вісім людей будуть додані пізніше", - написав він.

Посли ЄС включили в санкційний 8 список росіян за агресію в Керченській протоці

Нагадаємо, заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила "азовський пакет" санкцій проти Російської Федерації.

15 лютого дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці.

Додамо, Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня прийняла українську резолюцію по Азову. Україна в резолюції ПАРЄ вимагає звільнення моряків і політв'язнів РФ. Також у документі засуджується будівництво Керченського мосту, який порушує територіальну цілісність України; обшуки українських суден в Азовському морі.

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Теми: Санкції проти РФ
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