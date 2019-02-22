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Порошенко, Грібаускайте і Дуда відвідали спільний підрозділ військової бригади

Новини » Політика    22.02.2019 - 16:14
Порошенко, Грібаускайте і Дуда відвідали спільний підрозділ військової бригади
Фото: Даля Грібаускайте, Анджей Дуда Петро Порошенко (president.gov.ua)

Петро Порошенко, Анджей Дуда і Даля Грібаускайте відвідали підрозділ ЛитПолУкрбриг

Президенти України Петро Порошенко, Польщі Анджей Дуда та Литви Даля Грібаускайте відвідали спільний українсько-польсько-литовський військовий підрозділ ЛитПолУкрбриг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Порошенко.

У ході робочого візиту в Польщу Порошенко разом з Дудою та Грібаускайте взяв участь у церемонії офіційної зустрічі глав держав з особовим складом спільного українсько-польсько-литовського військового підрозділу ЛитПолУкрбриг імені  Гетьмана Костянтина Острозького, який дислокується у польському місті Люблін.

Лідери держав прийняли доповідь командира бригади, українського військового - полковника Дмитра Братішко, який очолює міжнародний підрозділ з 2018 року. Під час церемонії військовослужбовці бригади пройшли маршем перед президентами.

Глава української держави разом з президентом Польщі і Литви також ознайомився з роботою Командного пункту ЛитПолУкрбриг.

Нагадаємо, сьогодні Порошенко 22 лютого прибув до Польщі. Очікується, що Порошенко візьме участь у церемонії закладки пам'ятної капсули під будівництво пам'ятника блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу. Зокрема, президент підпише пам'ятний акт про початок будівництва пам'ятника, який буде вкладено в капсулу і вмурований у фундамент майбутнього монументу. Планується виступ глави держави перед учасниками церемонії.

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