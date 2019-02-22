Порошенко прибув до Польщі

Фото: Петро Порошенко прибув у Польщу (twitter.com/ADeshchytsia)

У Любліні Порошенко проведе зустріч з президентом країни Анджеєм Дудою

Президент України Петро Порошенко 22 лютого прибув до Польщі. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

За його словами, Порошенко прибув у місто Люблін. Зокрема, в ході візиту він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Далею Грібаускайте. Також Порошенко зустрінеться з українською громадою.

"Президент України вже прибув з візитом до Польщі (м. Люблін). Відвідає разом з президентами Польщі та Литви ЛитПолУкрбриг, проведе тристоронні переговори та зустрінеться з українською громадою", - повідомив посол.

Нагадаємо, в п'ятницю, 22 лютого, президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Даля Грібаускайте і Петро Порошенко відвідають штаб Литовсько-польсько-української бригади їм. Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Очікується, що Порошенко візьме участь у церемонії закладки пам'ятної капсули під будівництво пам'ятника блаженному священномученику отцю Омеляну Ковчу. Зокрема, президент підпише пам'ятний акт про початок будівництва пам'ятника, який буде вкладено в капсулу і вмурований у фундамент майбутнього монументу. Планується виступ глави держави перед учасниками церемонії.