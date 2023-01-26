Порошенко: саммит Украина-ЕС должен стать саммитом нашего европейского будущего
Саммит Украина-ЕС, который состоится 3 февраля, должен стать саммитом единства. Кроме того, в этом году Украина должна получить приглашение в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.
Порошенко также отметил ускорение европейской интеграции Украины и продолжение необходимых реформ, укрепление демократии и верховенства права.
"Мы ждем, что саммит Украина-ЕС, который состоится 3 февраля, будет саммитом единства и европейского будущего Украины. Единства как внутри страны, так и единства в мире, укрепив и зацементировав международную коалицию в поддержку Украины", - говорит Порошенко.
Кроме того, во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Порошенко призвал ускорить рассмотрение заявки Украины на членство в альянсе.
"Обратил внимание генерального секретаря НАТО на необходимость ускорения рассмотрения официального заявления Украины о присоединении к альянсу. Без Украины этот трансатлантический проект так и не будет завершен. В то же время с Украиной НАТО станет и сильнее, и безопаснее, и авторитетнее не только в регионе, но и в мире", - убежден Порошенко.
Напомним, в НАТО неоднократно повторяли тезис о том, что Альянс не собирается становиться стороной конфликта в войне , но будет продолжать помощь Украине.
Добавим, что исключал прямое участие НАТО в войне ранее и канцлер Германии Олаф Шольц.
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