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Порошенко: саммит Украина-ЕС должен стать саммитом нашего европейского будущего

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Четверг 26 января 2023 20:02
Порошенко: саммит Украина-ЕС должен стать саммитом нашего европейского будущего Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Саммит Украина-ЕС, который состоится 3 февраля, должен стать саммитом единства. Кроме того, в этом году Украина должна получить приглашение в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.

Порошенко также отметил ускорение европейской интеграции Украины и продолжение необходимых реформ, укрепление демократии и верховенства права.

"Мы ждем, что саммит Украина-ЕС, который состоится 3 февраля, будет саммитом единства и европейского будущего Украины. Единства как внутри страны, так и единства в мире, укрепив и зацементировав международную коалицию в поддержку Украины", - говорит Порошенко.

Кроме того, во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Порошенко призвал ускорить рассмотрение заявки Украины на членство в альянсе.

"Обратил внимание генерального секретаря НАТО на необходимость ускорения рассмотрения официального заявления Украины о присоединении к альянсу. Без Украины этот трансатлантический проект так и не будет завершен. В то же время с Украиной НАТО станет и сильнее, и безопаснее, и авторитетнее не только в регионе, но и в мире", - убежден Порошенко.

Напомним, в НАТО неоднократно повторяли тезис о том, что Альянс не собирается становиться стороной конфликта в войне , но будет продолжать помощь Украине.

Добавим, что исключал прямое участие НАТО в войне ранее и канцлер Германии Олаф Шольц.

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