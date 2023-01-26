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Порошенко: саміт Україна-ЄС має стати самітом нашого європейського майбутнього

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Четвер 26 січня 2023 20:02
Порошенко: саміт Україна-ЄС має стати самітом нашого європейського майбутнього Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого, має стати самітом єдності. Крім того, цього року Україна має отримати запрошення в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка у Facebook.

Порошенко також наголосив на пришвидшенні європейської інтеграції України і продовженні необхідних реформ, зміцненні демократії та верховенства права.

"Ми чекаємо, що саміт Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого, буде самітом єдності і європейського майбутнього України. Єдності як всередині країни, так і єдності у світі, зміцнивши і зацементувавши міжнародну коаліцію на підтримку України", - говорить Порошенко.

Крім того, під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Порошенко закликав пришвидшити розгляд заявки України на членство в альянсі.

"Звернув увагу генерального секретаря НАТО на необхідність пришвидшення розгляду офіційної заяви України щодо приєднання до альянсу. Без України цей трансатлантичний проект так і не буде завершеним. Водночас з Україною НАТО стане і сильнішим, і безпечнішим, і авторитетнішим не лише в регіоні, а й у світі", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, в НАТО неодноразово повторювали тезис про те, що Альянс не збирається ставати стороною конфлікту у війні, але продовжуватиме допомогу Україні.

Додамо, що виключав пряму участь НАТО у війні раніше і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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