Порошенко: Россия обстреливает нас ракетами X-55, которые Украина отдала по условиям Будапештского меморандума

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что Россия использует для бомбардировок украинской территории крылатые ракеты Х-55, которые Украина в свое время передала РФ по условиям Будапештского меморандума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире GB News.
"Вместе с иранскими беспилотниками они используют крылатые ракеты. Я хочу напомнить вам, что это ракеты X-55. Я сомневаюсь, что все это понимают, но мы передали их России по условиям Будапештского меморандума. Украинские ракеты были переданы, когда Украина получила гарантии безопасности от всего мира, и теперь эти ракеты возвращаются к нам", - заявил Порошенко,
По его словам, это прямая ответственность Владимира Путина, а также Евгения Пригожина, командира ПВК "Вагнер".
"Это ответственность кремлевской верхушки. Так что нам нужно много работать над созданием трибунала для путина, чтобы посадить его за решетку в Гааге", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Евросоюз может увеличить финансирование Европейского фонда мира, посредством которого осуществляются поставки оружия Украине, на 3,5 миллиарда евро.
Также ранее мы писали, что Франция за последние месяцы передала украинским военным шесть 155-миллиметровых буксированных гаубиц TRF1.
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