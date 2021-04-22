Порошенко: роздача російських паспортів громадянам України - фактор небезпеки

Він зауважив, що у такий спосіб Кремль свого часу виправдав свою агресію проти Грузії.

"Рівно два роки тому у квітні 2019 року, одразу ж після другого туру президентських виборів, ми мали указ президента-вбивці Путіна "Про спрощення порядку видачі російських паспортів мешканцям ОРДО, ОРЛО". До чого це призвело? На 1 січня півмільйону українських громадян навмисно всунули російський паспорт з двуглавою куркою. За ці 4 місяці ще пару сотень тисяч отримали російські паспорти", - заявив Порошенко.

На думку Порошенка, "паспортизація" наших громадян вимагає реакції української влади.

"У вас є конституційне право підписати санкції, синхронізувавши їх із санкціями США. Важко пояснити світу, чому США, наші партнери по коаліції санкції проти росіян приймають, а єдина країна, яка їх не приймає, це Україна. Що вам ще потрібно для того, щоб побудувати довіру з нашими партнерами, яку ми крок за кроком будували 5 років?" - наголосив Порошенко.

Він також зауважив, що досі немає реакції влади на фактичне блокування з боку Росії акваторії Азовського моря.

"Я переконаний, що зараз, попри те, що змарнували ці два роки, ми як Україна маємо об’єднатися. Ми готові, об’єднавши зусилля в парламенті, уряді, в РНБО, захистити життя і здоров’я людей, захистити існування Української держави", - резюмував Порошенко.