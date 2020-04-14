Росія має намір безкоштовно роздавати паспорти жителям ОРДЛО

Фото: російський паспорт (pixabay.com)

На сьогодні російський паспорт для жителів ОРДЛО коштує близько 50 доларів

До Державної думи Російської Федерації за підтримки уряду внесли законопроект, який звільнить жителів окупованого Донбасу від сплати мита при оформленні російського паспорта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Державній думі пропонують розширити перелік осіб, які мають право не сплачувати мито за вступ у громадянство Росії, на жителів самопроголошених "республік" Донбасу.

"Незважаючи на вжиті заходи, для багатьох жителів республік працездатного віку сплата мита за отримання російського паспорта досі є тяжким тягарем, а для пенсіонерів та інших категорій громадян, які перебувають на соцзабезпеченні, і зовсім непосильним завданням", - повідомили представники депутата Держдуми Андрія Козенка.

Також повідомляється, що в уряді Росії вже підтримали дану ініціативу. Зазначимо, на сьогодні мешканці Донбасу можуть отримати російський паспорт після оплати мита в розмірі 3,5 тис. російських рублів.

Нагадаємо, в березні президент Росії Володимир Путін остаточно визнав українців носіями російської мови. Цей статус дозволяє отримати російський паспорт у спрощеному режимі.