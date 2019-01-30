У Порошенка розповіли про стосунки з Яценюком і НФ перед виборами

У команді Порошенка розраховують на підтримку "Народного фронту"

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк до последнего момента колебался и мог принять участие во вчерашнем форуме по выдвижению президента Петра Порошенко на второй срок. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сольный выход: как Петр Порошенко объявил об участии в президентских выборах".

Отметим, на вчерашний форум Яценюк не явился, хотя там присутствовали представители его политической силы.

"Яценюк до последнего момента колебался. Ведь был сценарий, что он заявит, что приветствует форум, а съезд "Народного фронта" второго февраля примет решение по поводу кандидата, а именно - о поддержке Порошенко. В итоге он не пришел, и какое решение они примут у себя на съезде - неизвестно. Но это уже никому неинтересно, ведь у нас присутствовали и Парубий, и Турчинов, и Омелян", - пояснил один из источников в окружении Порошенко.

Напомним, ранее стало известно, почему Филарет не пришел на форум по выдвижению Порошенко.

Отметим, на форуме премьер-министр Владимир Гройсман поддержал решение Порошенко баллотироваться на второй срок.