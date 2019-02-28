У Порошенка розказали про новий закон про незаконне збагачення

Законопроект передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років

Внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект об незаконноем обогащении предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 6 лет. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, суть законопроекта в том, что в носятся изменения в статью 368 под значком 5 Уголовного кодекса, а также в статье 368-2 уголовного процессуального кодекса и в статью 297 со значком 1.

"Если следствием будет доказано, что средства, движимое или не движимое имущество приобретенное должностными лицами незаконным способом, такое действие будет считаться коррупционным", - заявила Луценко

По ее словам, законопроект предусматривает наказание за незаконное обогащение в виде лишения свободы от 2 до 6 лет.

Нардеп подчеркнула, что привлеченный к ответственности чиновник определенный период не сможет занимать должности.

"Без приобретения права занимать соответствующие должности на определенный период. Также лицо не будет иметь права определенный период баллотироваться и попробоваться на такие должности в определенный период. Если я не ошибаюсь, от 3 до 5 лет", - добавила она.

Напомним, сегодня в Раде появился новый законопроект авторства президента Петра Порошенко о неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Конституционного суда Украины.

Сейчас текст закона отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении около 70 уголовных дел должны быть закрыты.

Подчеркнем, 26 февраля Конституционный суд Украины в ходе своего закрытого заседания принял решение об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В среду, 27 февраля, суд обнародовал это решение на своем сайте.

РБК-Украина в своем материале "Именем Конституции: как и почему отменяют уголовную статью о незаконном обогащении чиновников" подчеркивало, что после отмены статьи о незаконном обогащении возникнет много проблем. В частности, многочисленные громкие дела по статье 368-2 должны быть прекращены. Кроме того, моральный и физический вред, причинен неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению в соответствии с законом.