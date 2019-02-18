У Порошенка розповіли деталі союзу з Гройсманом перед виборами

У разі перемоги Порошенка очікується похід на вибори до Ради єдиною командою

Договоренности о союзе перед выборами 2019 между президентом Петром Порошенко и премьером Владимиром Гройсманом пока ограничиваются походом на парламентские выборы единой командой в случае победы Порошенко. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дружба по расчету: как Петр Порошенко искал политических союзников перед выборами".

По словам одного из влиятельных членов команды Порошенко, Гройсману не ставили никаких особых условий.

"Сейчас отношения и уровень взаимодействия у нас с ними (с Гройсманом и мэром Киева Виталием Кличко, - ред.), пожалуй, самые лучшие и конструктивные за последние несколько лет", - отметил собеседник.

По словам другого источника в президентском штабе, в случае с Гройсманом и Кличко свою роль сыграли прагматизм и инстинкт самосохранения.

"Они поняли, что при сегодняшнем политическом раскладе всем нужно объединяться, чтобы завести сколько-нибудь количественную фракцию в парламент. Хотя все будет зависеть от результата президентских выборов", подчеркнул собеседник.

В окружении Гройсмана непублично отмечают, что Порошенко получит осторожную поддержку.

"Будем поддерживать там, где это нам не помешает и не создаст особых проблем. Пока ждем выборов, а как дальше действовать - будет видно", - сказал собеседник РБК-Украина в Кабмине.

Напомним, в конце января на форуме в Киеве Гройсман поддержал выдвижение Порошенко на выборы.

Отметим, на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко заявил, что получит "замечательные результаты" на выборах.