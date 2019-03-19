Порошенко розповів, від чого залежить продовження санкцій проти Росії

Наступного разу США та ЄС мають продовжити санкції проти Росії у червні

Санкції проти Росії не продовжуються автоматично, рішення, яке прийматимуть щодо них Європейський союз і США у червні, залежить від консолідації України та її рішучості у захисті власного суверенітету. Про це заявив президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

"Не потрібно, щоб складалось враження, що санкції автоматично продовжуються самі собою. Санкції продовжуються, оскільки Україна здатна займати позицію консолідації суспільства і вимоги до Російської Федерації щодо відновлення нашого суверенітету", - сказав президент.

Він нагадав, що наступного разу санкції мають бути продовжені в червні.

"Яке рішення буде ухвалювати і Рада ЄС і США, буде залежати від того, наскільки консолідована Україна, наскільки українська влада буде діяти рішуче, щоб захищати свій суверенітет", - додав Порошенко.

Він також зазначив, що українські дипломати разом з Меджлісом кримськотатарського народу спільними зусиллями сформували "платформу зі звільнення Криму", що складається з багатьох компонентів.

"Перше - це розширення санаційного компоненту проти Російської Федерацією у зв’язку із окупацією Криму. Друга позиція - це "азовський пакет" санкцій щодо негайної деокупації Керченської протоки і Азовського моря, відновлення свободи судноплавства", - повідомив президент.

Нагадаємо, аналітики Bloomberg Economics з посиланням на дослідження, опубліковане британським аналітиком Скоттом Джонсоном, стверджують, що за 5 років анексії Криму економіка Росії зменшилася більш ніж на 10 відсотків - або на 150 мільярдів доларів - у порівнянні з 2013 роком.