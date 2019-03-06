Порошенко розповів, коли в Україні запрацює ВАКС

За словами президента, конкурс до ВАКС був безпрецедентним за відкритістю та прозорістю

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает в текущем году. Об этом он сказал в ходе заседания СНБО по реформированию государственного концерна "Укроборонпром", сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, конкурс в ВАКС был беспрецедентным по открытости и прозрачности.

"Это был беспрецедентный по открытости и прозрачности конкурс, в котором Общественный совет международных экспертов ветировал 42 кандидатов, то есть почти 40% из 113 претендентов, которые перед этим успешно сдали тестирование. Как и обещал, Высший антикоррупционный суд заработает уже в текущем году", - отметил президент.

Порошенко также добавил, что ВАКС сосредоточится на рассмотрении наиболее весомых антикоррупционных дел, подотчетных НАБУ.

"Его создание - свидетельство твердой политической воли на борьбу с коррупцией, в том числе - и в сфере оборонно-промышленной", - сказал глава государства.

Напомним, конкурс в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) сегодня, 6 марта, завершился.

Как писало РБК-Украина ранее, Государственная судебная администрация назначила Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата ВАКС.

Добавим, ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) может заработать до конца марта.