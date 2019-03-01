Порошенко розповів, скільки пенсіонерів у Донецькій обл. отримають підвищену пенсію

За словами президента, субсидію готівкою отримають понад 185 тисяч мешканців Донецької області

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донецкой области пенсию в повышенном размере получат 690 тысяч пенсионеров. Об этом он заявил в ходе Совета регионального развития в Мариуполе, сообщает РБК-Украина.

Президент напомнил, что с понедельника стартуют выплаты проиндексированных пенсий.

"Начинаем монетизацию субсидий. В области более 185 тыс. человек получат субсидию в наличной форме. С понедельника стартуют выплаты проиндексированных пенсий. В Донецкой области пенсию в повышенном размере получат 690 тыс. пенсионеров. Отныне такая процедура будет осуществляться ежегодно", - рассказал глава государства.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсии пересчитают более 8 миллионам граждан.

Он проинформировал, что в целом пенсии будут повышены на 17%. Рева отметил, что пересчет даст примерно 255 гривен надбавки к каждой пенсии.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня в Украине начинается системный перерасчет пенсий. По словам Ревы, всего перерасчету подлежит 10,2 млн пенсионных счетов.

Добавим, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что дополнительные выплаты пенсионерам, получающим минимальную пенсию и имеющим достаточный страховой стаж, не спровоцируют инфляцию.