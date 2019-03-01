У Кабміні розповіли про надбавки до пенсій після перерахунку

Фото: Андрій Рева (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Реви, у цілому пенсії будуть підвищені на 17%

Пенсії перерахують понад 8 мільйонам громадян. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перерахунок дасть приблизно 255 гривень надбавки до кожної пенсії.

"У цілому пенсії будуть підвищені на 17%... У цьому році перерахунок дасть приблизно 255 гривень надбавки до кожної пенсії. Це знову ж таки буде залежати від індивідуальних показників. Усього перерахунок пенсій на 17% дасть можливість збільшити пенсії 8 мільйонам 100 тисячам пенсіонерів", - повідомив Рева.

Нагадаємо, сьогодні в Україні починається системний перерахунок пенсій. За словами Реви, всього перерахунку підлягає 10,2 млн пенсійних рахунків.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що додаткові виплати пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію і мають достатній страховий стаж, не спровокують інфляцію.

Також повідомлялося, що пенсіонери з великим стажем отримають дві додаткові виплати в березні і квітні. Відзначимо, з 1 березня в Україні пройде перша в історії автоматична індексація пенсій.