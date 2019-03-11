Порошенко розповів про "майже 10 справ" щодо корупції в "Укроборонпромі"

Щодо окремих директорів підприємств оборонної промисловості є рішення судів, сказав Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в деле о хищениях в "Укроборонпроме" по его обращению уже открыто "около десяти дел". Как информирует РБК-Украина, об этом президент сказал в интервью телеканалу ICTV, передает пресс-служба главы государства.

Президент добавил, что с 2014 года возбуждено 400 уголовных дел, предъявлено 120 обвинений, руководители отдельных предприятий уволены или попали под приговор суда.

"После моего обращения возбуждено дополнительных около десяти уголовных дел, проведены обыски во всех фигурантов, предъявлены обвинения. Есть решения судов в том числе и по директорам", - сказал Порошенко.

Он добавил, что не будет обсуждать решения судов и заявил, что будет гарантировать "нулевую толерантность к коррупции".

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал об участии Национального антикоррупционного бюро, Государственной фискальной службы и Службы безопасности в хищениях в "Укроборонпроме". По словам Луценко, в ходе расследования Генпрокуратура не установила переписки Андрея Рогозы с Игорем Гладковским. При этом переписка с Рогозы и Виталия Жукова стало понятно, что все они - соучастники преступления.