Порошенко розповів, як "Європейська солідарність" працюватиме у новій Раді

Петро Порошенко (фото: з відкритих джерел)

Порошенко заявив, що партія ЄС готова підтримувати всі голосування за реформи

Партія "Європейська солідарність" (ЄС) у парламенті нового скликання буде підтримувати голосування за проєвропейські законопроекти, але ніколи не буде співпрацювати з представниками "п’ятої колони Януковича", у яких би фракціях вони не ховались. Про це лідер партії Петро Порошенко заявив у прямому ефірі програми "Сьогодні" на телеканалі "Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Я як п’ятий президент України готовий абсолютно беззастережно підтримувати напрямки європейської і євроатлантичної інтеграції, бо я допомагаю державі. Я допомагаю Україні і я твердо переконаний, що це той шлях, який ми повинні захистити для того, щоб були продовжені реформи, які були розпочаті нашою командою", - сказав Порошенко.

За його словами, йдеться про системне голосування за всі питання, які стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Якщо нова команда буде тягнути нас назад до Росії, якщо вона буде руйнувати фундамент державності, якщо вона буде скасовувати закон про мову, децентралізацію, енергетичну незалежність нашої держави; якщо будуть спроби завдати удару у спину нашій армії, якщо будуть робитится інші кроки в порушення тих змін до Конституції, які були запропоновані мною, які роблять обов’язковим для всіх гілок влади членство в НАТО та ЄС – незалежно від того, яка це буде фракція, ми будемо категорично проти. Йдеться про підтримку державницьких ініціатив", - додав Порошенко.