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Порошенко рассказал, как "Европейская солидарность" будет работать в новой Раде

Новости » Выборы 2019    15.06.2019 - 11:38
Порошенко рассказал, как "Европейская солидарность" будет работать в новой Раде
Петр Порошенко (фото: из открытых источников)

Порошенко заявил, что партия ЕС готова поддерживать все голосования за реформы

Партия "Европейская солидарность" (ЕС) в парламенте нового созыва будет поддерживать голосование за проевропейские законопроекты, но никогда не будет сотрудничать с представителями "пятой колонны Януковича", в каких бы фракциях они не прятались. Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в прямом эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина", сообщает РБК-Украина.

"Я как пятый президент Украины готов абсолютно безоговорочно поддерживать направления европейской и евроатлантической интеграции, потому что я помогаю государству. Я помогаю Украине и я твердо убежден, что это тот путь, который мы должны защитить для того, чтобы были продолжены реформы, которые были начаты нашей командой", - сказал Порошенко.

По его словам, речь идет о системном голосовании за все вопросы, которые касаются европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Если новая команда будет тянуть нас обратно к России, если она будет разрушать фундамент государственности, если она будет отменять закон о языке, децентрализацию, энергетическую независимость нашего государства; если будут попытки нанести удар в спину нашей армии, если будут сделаны другие шаги в нарушение тех изменений в Конституцию, которые были предложены мной, которые делают обязательным для всех ветвей власти членство в НАТО и ЕС – независимо от того, какая это будет фракция, мы будем категорически против. Речь идет о поддержке государственных инициатив", - добавил Порошенко.

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