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Порошенко розповів коли дасть інтерв'ю російським ЗМІ

Новини » Політика    16.02.2019 - 21:46
Порошенко розповів коли дасть інтерв'ю російським ЗМІ
Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Порошенко дасть інтерв'ю російським ЗМІ після їхнього вибачення перед Україною

Президент України Петро Порошенко заявив, що дасть інтерв'ю російським ЗМІ лише після того як вони вибачаться перед Україною. Таку заяву Порошенко зробив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна.

За словами президента Порошенка, російські телеканали зможуть отримати інтерв'ю з ним лише після вибачення перед Україною.

"Російським телеканалам, доки ви не вибачитесь перед Україною, ми інтерв'ю не даємо", - сказав Порошенко одному з російських журналістів.

Нагадаємо, раніше під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Порошенко заявив, що в Україні не заморожений конфлікт, а війна. Також Порошенко додав, що від початку бойових дій на Донбасі загинули 2945 українських військових.

Як писало РБК-Україна,  Порошенко назвав НАТО єдиною ефективною гарантією безпеки України. Президент підкреслив, що великі європейські нації можуть себе захистити, тому Україна була б щаслива стати частиною будь-якої ініціативи з безпеки.

Крім того,  президент України Порошенко і канцлер Німеччини Меркель обговорили введення "Азовського пакету" санкцій проти Російської Федерації. Також сторони обговорили шляхи протидії російській агресії.

Додамо, на Мюнхенській конференції з безпеки президент Петро Порошенко заявив, що без України не може бути глобальної безпеки і безпеки в Європі.

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