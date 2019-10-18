Порошенко розкритикував проект держбюджету-2020

Лідер "Європейської солідарності", народний депутат Петро Порошенко розкритикував проект державного бюджету на 2020 рік, який пройшов голосування Верховної ради за основу в першому читанні. Про це він написав на своєму Facebook.

"В "Європейській солідарності" вздовж і впоперек вичитали бюджет наступного року. Розуміємо, що то був жарт про зарплати вчителям в чотири тисячі доларів. Свідомий жарт перед президентськими виборами. А якщо хтось ту хохму і прийняв за чисту монету, то його проблеми. Значить, з почуттям гумору в них щось не так", - заявив він.

Порошенко зазначив, що з бюджету зникли навіть ті "скромні починання, які стартували цього і минулого року".

"Не буде тринадцятої пенсії, яку весною ми започаткували для пенсіонерів з найнижчими пенсіями. Не буде доплати за третю, четверту дитину, не буде продовження програми з будівництва сільських амбулаторій і телемедицини. Не буде підвищення грошового забезпечення наших воїнів", - зазначив нардеп.

Зате, підкреслив політик, буде тиск на ФОПи. "Днями "Слуги народу" ощасливили народ законом про верифікацію соціальних виплат. Замість обіцяного вам зниження тарифів – зменшать кількість отримувачів субсидій. А декого навіть попросять повернути вже раніше отримані гроші – є в законі і така стаття", - підкреслив Порошенко.

Він нагадав, що ще з римських часів популісти при владі завжди керують за правилом "хліба й видовищ".

"Коли недодають хліба, то годують шоу. Феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо. Принаймні саме таке враження справляє бюджет. Ми, звичайно, будемо боротися до другого читання. Економіка сьогодні в кращому стані, ніж кілька років тому. Зараз існує значно більше можливостей, ніж мали ми рік чи два тому. Головне, аби була політична воля", - заявив політик.