Порошенко раскритиковал проект госбюджета-2020

Лидер "Европейской солидарности", народный депутат Петр Порошенко раскритиковал проект государственного бюджета на 2020 год, который прошел голосование Верховной рады за основу в первом чтении. Об этом он написал в своем Facebook.

"В "Европейской солидарности" вдоль и поперек вычитали бюджет следующего года. Понимаем, что то была шутка про зарплаты учителям в четыре тысячи долларов. Сознательная шутка перед президентскими выборами. А если кто-то ту хохму и принял за чистую монету, это его проблемы. Значит, с чувством юмора у них что-то не так", - заявил он.

Порошенко отметил, что из бюджета исчезли даже те "скромные начинания, которые стартовали в этом и прошлом году".

"Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы начали для пенсионеров с самыми низкими пенсиями. Не будет доплаты за третьего, четвертого ребенка, не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения наших воинов", - отметил нардеп.

Зато, подчеркнул политик, будет давление на ФЛП. "На днях "Слуги народа" осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов – уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть ранее полученные деньги – есть в законе и такая статья", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что еще с римских времен популисты при власти всегда руководят по правилу "хлеба и зрелищ".

"Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете – пусто. По крайней мере именно такое впечатление производит бюджет. Мы, конечно, будем бороться до второго чтения. Экономика сегодня в лучшем состоянии, чем несколько лет назад. Сейчас существует значительно больше возможностей, чем имели мы год или два назад. Главное, чтобы была политическая воля", - заявил политик.