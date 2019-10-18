Порошенко розкритикував проект держбюджету-2020

Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко обіцяє боротись до другого читання

Лідер "Європейської солідарності", народний депутат Петро Порошенко розкритикував проект державного бюджету на 2020 рік, який пройшов голосування Верховної ради за основу в першому читанні. Про це він написав на своєму Facebook.

"В "Європейській солідарності" вздовж і впоперек вичитали бюджет наступного року. Розуміємо, що то був жарт про зарплати вчителям в чотири тисячі доларів. Свідомий жарт перед президентськими виборами. А якщо хтось ту хохму і прийняв за чисту монету, то його проблеми. Значить, з почуттям гумору в них щось не так", - заявив він.

Порошенко зазначив, що з бюджету зникли навіть ті "скромні починання, які стартували цього і минулого року".

"Не буде тринадцятої пенсії, яку весною ми започаткували для пенсіонерів з найнижчими пенсіями. Не буде доплати за третю, четверту дитину, не буде продовження програми з будівництва сільських амбулаторій і телемедицини. Не буде підвищення грошового забезпечення наших воїнів", - зазначив нардеп.

Зате, підкреслив політик, буде тиск на ФОПи. "Днями "Слуги народу" ощасливили народ законом про верифікацію соціальних виплат. Замість обіцяного вам зниження тарифів – зменшать кількість отримувачів субсидій. А декого навіть попросять повернути вже раніше отримані гроші – є в законі і така стаття", - підкреслив Порошенко.

Він нагадав, що ще з римських часів популісти при владі завжди керують за правилом "хліба й видовищ".

"Коли недодають хліба, то годують шоу. Феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті – порожньо. Принаймні саме таке враження справляє бюджет. Ми, звичайно, будемо боротися до другого читання. Економіка сьогодні в кращому стані, ніж кілька років тому. Зараз існує значно більше можливостей, ніж мали ми рік чи два тому. Головне, аби була політична воля", - заявив політик.