Порошенко раскритиковал проект госбюджета-2020

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко обещает бороться до второго чтения

Лидер "Европейской солидарности", народный депутат Петр Порошенко раскритиковал проект государственного бюджета на 2020 год, который прошел голосование Верховной рады за основу в первом чтении. Об этом он написал в своем Facebook.

"В "Европейской солидарности" вдоль и поперек вычитали бюджет следующего года. Понимаем, что то была шутка про зарплаты учителям в четыре тысячи долларов. Сознательная шутка перед президентскими выборами. А если кто-то ту хохму и принял за чистую монету, это его проблемы. Значит, с чувством юмора у них что-то не так", - заявил он.

Порошенко отметил, что из бюджета исчезли даже те "скромные начинания, которые стартовали в этом и прошлом году".

"Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы начали для пенсионеров с самыми низкими пенсиями. Не будет доплаты за третьего, четвертого ребенка, не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения наших воинов", - отметил нардеп.

Зато, подчеркнул политик, будет давление на ФЛП. "На днях "Слуги народа" осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов – уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть ранее полученные деньги – есть в законе и такая статья", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что еще с римских времен популисты при власти всегда руководят по правилу "хлеба и зрелищ".

"Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете – пусто. По крайней мере именно такое впечатление производит бюджет. Мы, конечно, будем бороться до второго чтения. Экономика сегодня в лучшем состоянии, чем несколько лет назад. Сейчас существует значительно больше возможностей, чем имели мы год или два назад. Главное, чтобы была политическая воля", - заявил политик.