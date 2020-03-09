Порошенко: Путін має понести покарання у справі MH17

Всі причетні до збиття малазійського літака рейсу MH17 мають понести невідворотне покарання, особливо президент Російської Федерації Володимир Путін. Про це на своїй сторінці у Facebook написав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, саме за час президентської каденції Порошенка створювалась спільна слідча група з розслідування катастрофи малазійського літака.

"Важливі новини у справі про збиття літака рейсу MH17. Стартував судовий процес проти перших чотирьох обвинувачених у скоєнні цього страшного злочину. Поки що йдеться лише про середню ланку відповідальних. Розпочалося все з копіткої, але важливої роботи у рамках Спільної слідчої групи, яку свого часу створював особистими контактами з керівництвом постраждалих країн", – написав Порошенко.

Політик підкреслив, що головна мета - покарання тих, хто приймав остаточне рішення та віддавав злочинні накази.

"І хоча Цемаха наша недосвідчена влада віддала Москві і довести ланцюжок до Кремля тепер набагато складніше, справедливість восторжествує", - додав Порошенко.

На його думку, обструкція слідчих дій з боку Москви лише додає і без того достатніх доказів щодо винуватості Росії у цьому нелюдському злочині.

"Як і примножує аргументи України у справі проти Росії щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в Міжнародному Суді ООН. Шлях судового процесу тривалий, але покарання і встановлення справедливості невідворотні. Путін повинен повною мірою відчути силу права і понести міжнародну відповідальність. Бо є така українська приказка: "Катюзі – по заслузі", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше українська сторона заявила, що у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані.

Очікується, що Окружному суду Гааги для рішення у справі про причетність чотирьох обвинувачених до катастрофи малайзійського лайнера знадобиться понад 14 днів.