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Порошенко: ПЦУ - церковь миллионов украинцев, настоящая народная церковь

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Воскресенье 16 апреля 2023 18:16
Порошенко: ПЦУ - церковь миллионов украинцев, настоящая народная церковь Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Православная церковь Украины, созданная через объединение православных церквей и предоставление Томоса, - настоящая украинская народная церковь, и так будет всегда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко после Пасхальной службы в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

"Православная церковь Украины, которая была создана через объединение православных церквей и предоставление Томоса - это церковь украинцев. Это церковь Христова. И она отличается от московской церкви тем, что у нас церковь - народная. У нас - церковь Христова, автокефальная "А у них церковь - государственная. И если государство у них преступное, то представители русской православной церкви в Украине уже заканчивают свой путь", - заявил Порошенко.

Напомним, что полиция Киева открыла уголовное производство по статье о незаконном содержании религиозных святынь в связи с недопуском комиссии Министерства культуры на территорию Киево-Печерской лавры.

СБУ узнала, что бывший настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата поддержал россиян во время оккупации Харьковской области. Против него возбудили уголовное дело.

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Петр Порошенко ПЦУ
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