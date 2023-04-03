Полиция открыла дело из-за препятствования работе комиссии Минкульта в Лавре

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о незаконном содержании религиозных святынь в связи с недопуском комиссии Министерства культуры на территорию Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря полиции Киева Юлии Гирдвилис.

Как отметили в полиции, по заявлению комиссии Министерства культуры о недопуске на территорию Лавры возбуждено уголовное производство по ст. 179 Уголовного кодекса Украины (незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь).

Напомним, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП.

После чего представители Московского патриархата должны покинуть территорию Лары, но этого не сделали. Кроме того, верующие начали блокировать работу комиссии Минкульта. На следующий день скандал продолжился.

В связи с этим Министерство культуры и информационной политики дважды подавало заявление в полицию, поскольку представители УПЦ МП блокировали работу комиссии на территории Киево-Печерской лавры.

Добавим, что УПЦ МП пытались оспорить решение власти и подали иск в Хозяйственный суд. Но судьи его отклонили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.