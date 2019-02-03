Порошенко: ПЦУ буде незалежною від держави

Порошенко заявив, що зареєстрована українська церква згідно із Конституцією України буде і є незалежною від держави

Петр Порошенко заверил, что в Украине не будет государственной церкви. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после церемонии интронизации Епифания, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Интронизация символизирует то, что Божьим промыслом этот государственно-созидательный вопрос решен. В Украине не будет государственной церкви. Я высоко ценю то, что уже было сделано украинскими церквями, религиозными организациями", - сказал он.

По его словам, церковь будет независимой от государства.

"Зарегистрирована украинская церковь согласно Конституции Украины является независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот принцип останется незыблемым", - заявил Порошенко.

"До вас побывало на киевском престоле уже более 100 митрополитов. Примите мои искренние поздравления", - резюмировал Порошенко.

Напомним, сегодня митрополита Киевского и всея Украины Епифания интронизировали в Соборе Святой Софии. После этого Порошенко поздравил Епифания с возведением на киевский престол.

Отметим, 31 января 2019 года, вступил в силу закон, который регулирует изменение подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины .