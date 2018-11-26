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"Шахтар" вилетів на матч проти "Гоффенхайма" без Марлоса і Ракицького

Новини » Спорт    26.11.2018 - 11:12
"Шахтар" вилетів на матч проти "Гоффенхайма" без Марлоса і Ракицького
Фото: "гірники" відправилися в Німеччину (twitter.com/FCShakhtar)

Паулу Фонсека взяв з собою 20 футболістів

"Шахтар" вирушив до Німеччини на матч 5 туру групповго етапу Ліги чемпіонів проти "Хоффенхайма". Про це повідомляється Twitter "гірників".

Паулу Фонсека взяв з собою 20 футболістів:

Голкіпери: Пятов, Шевченко

Захисники: Бутко, Данченко, Хочолава, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Коваленко, Болбат, Сіпріано, Ньому, Дентіньо, Тайсон, Тотовіцкій

Нападники: Кайоде, Мораес

З командою не полетіли Марлос і Ярослав Ракицький. Хавбек продовжує відновлюватися після травми, а у захисника, який 23 листопада відіграв весь матч проти "Львова" (0:0), нововиявлені пошкодження.

Матч "Хоффенхайм" - "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада. Початок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Шахтар" вирвав нічию у "Гоффенхайма" в стартовому матчі Ліги чемпіонів.

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