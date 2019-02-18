Порошенко проведе переговори з Туском в Києві

Вони, зокрема, обговорять конституційні зміни в Україні

Президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с президентом Европейского совета Дональдом Туском, который сегодня начинает свой визит в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента Украины (АПУ).

Как отметил заместитель главы АПУ Константин Елисеев, цель визита – солидарность с украинским народом в контексте годовщины Майдана памяти Героев Небесной сотни.

Он также отметил, что визит президента Европейского совета демонстрирует, что "Украина находится в топе политики ЕС, а ситуация в Украине ее безопасность и территориальная целостность являются предметом большой озабоченности наших европейских партнеров".

Елисеев сообщил, что Порошенко и Туск проведут переговоры относительно последующих шагов по имплементации конституционных изменений, которые недавно были приняты Верховной радой Украины в части интеграции в ЕС и НАТО.

Также во время встречи будут обсуждаться вопросы имплементации Соглашения об Ассоциации между Украиной и Европейским союзом и дальнейшие шаги на пути интеграции Украины к Европейскому союзу, в частности продолжение интеграции Украины в цифрового рынка, снижение цен на роуминг для украинских граждан, которые путешествуют странами ЕС, сотрудничество с Европейским оборонным агентством

Ранее РБК-Украина писало, что Туск и Порошенко 19 февраля примут участие в заседании Верховной рады в Киеве.

Кроме того сообщалось, что Туск в ходе визита в Украину 18-20 февраля посетит Киев и Львов.