Туск зустрінеться з Порошенком і Гройсманом наступного тижня в Києві

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Голова Євроради відвідає Україну в річницю Євромайдану

Голова Європейської ради Дональд Туск 18 лютого прибуде в Україну для участі у заходах з приводу п’ятої річниці Революції гідності, під час яких заплановані його зустрічі з Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом. Про це повідомило джерело в Євросоюзі, передає РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зі слів співрозмовника видання, Туск протягом візиту до України 18-20 лютого відвідає Київ та Львів.

Голова Європейської ради має взяти участь в урочистих заходах в українському парламенті та в Національному університеті ім. Франка у Львові.

Крім того, за інформацією джерела, Дональд Туск зустрінеться з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко 19 лютого візьме участь у засіданні Верховної ради, приуроченому до початку агресії РФ проти України, у яком також має намір взяти участь і голова Європейської ради Дональд Туск.