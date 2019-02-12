Туск наступного тижня відвідає Україну

Фото: Дональд Туск (president.gov.ua)

Візит Туска заплановано на 18-20 лютого

Наступного тижня глава Європейської ради Дональд Туск відвідає Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, візит Туска заплановано на 18-20 лютого. Відомо, що голова Європейської ради відвідає Львів і Київ. Також очікується його публічний виступ українською мовою.

Нагадаємо, у грудні президент України Петро Порошенко зустрівся в Брюсселі з Туском і передав йому списки причетних до агресії в Керченській протоці. Вони також відзначили відсутність прогресу з боку Росії в імплементації мінських домовленостей.

Зазначимо, раніше Туск заявив, що країни Європейського союзу не будуть вносити жодних нових пропозицій щодо Brexit. Минулого тижня він зазначив, що у Лондона залишилося 50 днів, щоб покинути Євросоюз. За його словами, багато хто як і раніше вважає за краще відмовитися від Brexit.

"Проте подібний розвиток подій неможливий через позицію прем'єр-міністра і лідера опозиції в Лондоні. Головне на даний момент - попередити "неузгоджений" вихід Великобританії з ЄС", - зазначив Туск.