Порошенко і Туск візьмуть участь у засіданні Ради на наступному тижні

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У засіданні також візьме участь голова Ради Європи

Президент Петро Порошенко візьме участь у засіданні Верховної ради 19 лютого. Про це повідомив голова ВР Андрій Парубій під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера, засідання приурочене до початку агресії РФ проти України.

"З приводу нашого засідання 19 лютого. Це засідання приурочене до початку агресії РФ. Минуло 5 років, і ми можемо підвести підсумки, щоб продемонструвати, що РФ є загрозою не тільки для України, але й для усієї Європи. Ми будемо говорити про енергетичну безпеку, про "Північний потік-2", про економічну та інформаційну безпеку", - повідомив Парубій.

За його словами, засідання ВР буде важливим нагадуванням для світу про загрозу, яку несе РФ.

"Засідання Верховної ради буде не голосуванням, це буде відкрите засідання, урочисте. Буде присутній президент України Петро Порошенко, який зможе говорити про захист України у той період. Також буде присутній прем’єр-міністр. Також у заході візьме участь голова Ради Європи Дональд Туск. Запрошено і силовиків, власне тих, хто організовували оборону України", - додав він.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що гарантувати мир і свободу Україні, як і всім сусідам Росії, може тільки членство в НАТО і Європейському союзі.

Як писало РБК-Україна раніше, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія може спробувати відкрити на півночі Європи другий фронт агресивних дій.

Додамо, Європейський союз і США працюють над новими санкціями проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків у Керченській протоці.