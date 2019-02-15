Виборчий фонд Порошенка щодня витрачає близько 10 млн гривень, - штаб

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За сім днів виборчої кампанії кандидата в президенти з рахунку фонду витрачено 70 млн гривень

За сім днів виборчої кампанії кандидата в президенти України Петра Порошенка з рахунку виборчого фонду витрачено 70 млн гривень. Про це повідомив член виборчого штабу Руслан Князевич, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс Україна".

За його словами, в середньому за сім днів було витрачено майже 10 млн гривень.

"За ці сім днів виборчої кампанії з рахунку виборчого фонду сплачено майже 70 млн гривень, в середньому 10 млн щодня", - сказав Князевич.

Також він зазначив, що з часу реєстрації Центральною виборчою комісією Порошенка кандидатом на пост президента був відкритий і наповнений рахунок виборчого фонду, зареєстрована довірена особа в ЦВК.

У свою чергу керівник виборчої кампанії Ігор Гринів наголосив, що Порошенко за свій рахунок фінансує свою виборчу кампанію.

"Це єдина людина, який фінансує виборчу кампанію з власних рахунків", - сказав він.

Нагадаємо, рейтингу кандидатів у президенти перші місця займають Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Згідно з опитуванням, Зеленського готові підтримати 26,9% серед тих, хто визначився з вибором і готовий взяти участь у голосуванні. За Порошенка планують голосувати 17,7%, за Тимошенко - 15,8%.