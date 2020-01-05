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Зеленський в Омані обговорить торговельно-економічне співробітництво

Новини » Політика     05.01.2020 - 15:05
Зеленський в Омані обговорить торговельно-економічне співробітництво
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський 5 січня відправився в Оман з родиною за свій рахунок

Президент України Володимир Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначили в Офісі президента, Зеленський відправився в Оман разом з сім'єю за власні кошти.

"Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з сім'єю рейсовим літаком за власні кошти. Там у найближчі дні у глави держави заплановано зустрічі на вищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Зеленський разом з сім'єю були помічені в Омані вранці 5 січня. При цьому зазначалося, що президент знаходиться в одному з найбільш дорогих п'ятизіркових готелів країни Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський задекларував 4,8 мільйона гривень роялті від ТОВ "Кварталу 95". Також він отримав 104 тисячі гривень за користування торговою маркою. Дата отримання грошових коштів вказана 27 грудня 2019 року.

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