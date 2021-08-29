На Донбасі поранено ще одного українського військового, його стан тяжкий

Сьогодні, 29 серпня збройні формування РФ здійснили обстріл українських позицій. Внаслідок чого наш військовослужбовець отримав тяжкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Північ".

Вказано, що воїнові було надано медичну допомогу, після чого була його евакуювали літаком до медичного закладу.

Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий.

Зазначено, що для припинення ворожої активності окупанта наші воїни застосували чергові вогневі засоби.

Про дії збройних формувань РФ вже повідомлено представників ОБСЄ.