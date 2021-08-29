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На Донбасі поранено ще одного українського військового, його стан тяжкий

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Донбас, Неділя 29 серпня 2021 13:13
На Донбасі поранено ще одного українського військового, його стан тяжкий Фото: на Донбасі поранено ще одного українського військового (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 серпня збройні формування РФ здійснили обстріл українських позицій. Внаслідок чого наш військовослужбовець отримав тяжкі поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Північ".

Вказано, що воїнові було надано медичну допомогу, після чого була його евакуювали літаком до медичного закладу.

Стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий.

Зазначено, що для припинення ворожої активності окупанта наші воїни застосували чергові вогневі засоби.

Про дії збройних формувань РФ вже повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі погіршилася за останню добу.

Так, 28 серпня бойовики обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та житлові райони Луганської та Донецької області. Внаслідок чого 10 українських воїнів отримали поранення.

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