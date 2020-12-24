Порошенко закликала Київраду не повторювати помилки центральної влади

Програма економічного і соціального розвитку Києва у 2021 році, яку винесли на засідання Київради, не відповідає ні вимогам часу, ні очікуванням киян.

Про це заявила голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, депутат з фракції "Європейська солідарність" Марина Порошенко.

Вона зауважила, що в бюджеті столиці на наступний рік скорочується фінансування охорони здоров’я, натомість виділяються мільярди гривень на проекти, які не будуть завершені у 2021-му.

"Сьогоднішнє засідання Київради без перебільшення є знаковим. Саме сьогодні кияни отримають перший сигнал - чи не помилилися вони з вибором. Чи дійсно обрали близьку до людей київську владу, яка з перших своїх кроків готова правильно розставляти пріоритети, захищати інтереси своїх виборців, а не ошукувати їх, виконуючи домовленості з кураторами з Банкової. І наскільки місцева влада відчуває виклики, які стоять перед столицею у наступному році", - зауважила Порошенко.

Вона також додала, що у "Євросолідарності" детально вивчили проект програми економічного і соціального розвитку Києва.

"У нас є великі сумніви, що ця програма відповідає як вимогам часу, так і очікуванням киян. Перше, на що повинні зараз йти кошти - це точно не на сумнівне "Велике крадівництво", а на охорону здоров’я та соціальний захист наших громадян. Але в програмі, яка нам пропонується, ми цього не бачимо", - наголошує вона.

На її думку, завдання депутатів - не повторювати помилок центральної влади, яка шалено втрачає довіру і підтримку.

Вона також нагадала, що після аудиту Київрада віднайшла і перерозподілила 422 млн гривень, які спрямували в лікарні.

"Ми були щиро здивовані, чому цього не було зроблено раніше. Бо вчасне реагування - це і є елемент ефективного управління. Добре, що наше рішення створило можливості медичним закладам ще в цьому році закупити все необхідне для лікування хворих на коронавірус", - вважає Марина Порошенко.

Поправки ж, які представники "Євросолідарності" внесли до програми, стосуються нагальних питань.

"Натомість в розданому проекті вони проігноровані. І ми бачимо явне викривлення пріоритетів. З одного боку - мільярди гривень на великі проекти, які ніхто навіть і не збирається завершувати в наступному році. З іншого - скорочення фінансування медицини. І це під час пандемії коронавірусу", - резюмувала Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київська міська рада підтримала рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року до 5000 грн та спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень медичного бюджету 2020 року на лікування хворих на COVID-19.