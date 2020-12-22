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Київрада підтримала ініціативу Кличка щодо збільшення доплат медикам до 5 тисяч грн

Київ, Вівторок 22 грудня 2020 15:08
Київрада підтримала ініціативу Кличка щодо збільшення доплат медикам до 5 тисяч грн
Фото: Київрада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київська міська рада за ініціативи мера Віталія Кличка підтримала рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року до 5000 грн та спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень медичного бюджету 2020 року на лікування хворих на COVID-19.

Таке рішення підтримали 115 депутатів, повідомляє РБК-Україна.

Депутати збільшили видатки на безповоротну фінансову допомогу медикам комунальних медзакладів вторинної ланки на 2021 рік.

Так, із січня наступного року щомісяця, додатково до своєї зарплатні, столичні лікарі будуть отримувати - 5 тисяч гривень, медсестри - 4 тисячі, молодший медперсонал - 2 тисячі гривень.

Відповідні зміни внесли до програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки. Фінансову допомогу отримає близько 30 тисяч медичних працівників столиці. На це Київ виділить наступного року понад 1,6 млрд грн.

Також виділили 422 мільйони гривень на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування пацієнтів з гострим респіраторним захворюванням COVID-19. Гроші мають бути використані до кінця цього року.

"У 2020 році ми вже виділили загалом 417 млн грн з резервного фонду та бюджету столиці на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти спрямували на придбання лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР та ІФА-тестів, кисневих концентраторів, на капітальний ремонт систем киснепостачання. Сьогодні ми виділили додаткових 422 мільйони гривень. У сумі маємо 839 млн гривень на порятунок життя і здоров’я киян", - сказав мер Києва Віталій Кличко та подякував депутатам за підтримку важливого рішення для надання необхідної медичної допомоги і порятунку киян, хворих на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 8513 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві та Дніпропетровській області.

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