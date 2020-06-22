Порошенко закликав владу до протидії диверсіям проросійських сил

Росія обстрілює Україну не лише на лінії зіткнення. Вона так само гатить по українцям з різноманітної інформаційної зброї у рамках широкомасштабної гібридної війни. Про це заявив п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. "Сьогодні "п’ята колона" Кремля зробила ще один постріл фейками з метою підірвати українсько-американське стратегічне партнерство, яке лежить в основі міжнародної коаліції на підтримку України", - сказав Порошенко.

За його словами, Кремль втручається в американські вибори й залучає до цього свою агентуру в Україні. Інша мета чергового фабрикування із розмов українських та американських посадовців, додає Порошенко, - зробити українське питання токсичним для Вашингтону і зруйнувати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

"Нагадаю, базуючись на такій підтримці, ми свого часу змогли організувати прямі постачання американської оборонної зброї, зокрема "Джавеліни", патрульні катери класу "Айленд". Проводили спільні військові навчання. Налагодили роботу військових інструкторів і обмін розвідувальними даними. Змогли здобути газову незалежність від Росії. І отримати фінансово-кредитну підтримку для України на вирішення соціальних та оборонних питань", - сказав Порошенко.

На його думку, це було особливо важливо, коли Україна переживала глибоку економічну кризу, спричинену російською агресією.

"Успіх партнерства із США для України був і залишається питанням життя і смерті. Не відкрию вам Америки, якщо скажу, що без підтримки такої наддержави як Сполучені Штати, Україна не змогла б вистояти у нерівній боротьбі проти російської агресії. Це прописна геополітична істина. Вона очевидна для Кремля. Сподіваюся, цю істину усвідомить і українська влада. Як і попередні "викриття", чергові "зливи" заслуговують на одну єдину реакцію - притягнення до відповідальності представників "п’ятої колони», які засвітилися у цій спецоперації. "Викривачем" знову виступив випускник Вищої школи КДБ імені Дзержинського. А кадебешники, як відомо, колишніми не бувають. Таке клеймо - назавжди. Викрити відомих сценаристів чергової інформаційної атаки проти України та нашого стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами - відповідальність нинішньої української влади", - заявив він.

Порошенко також висловив сподівання, що українська влада нарешті припинить дивитися крізь пальці на злочини "п’ятої колони" і усвідомить необхідність рішучої протидії диверсіям проросійських сил. "Це потрібно для того, щоб захистити нашу стратегічну співпрацю із США та унеможливити повернення України у сферу російського впливу", - резюмував політик.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ситуація з врегулюванням конфлікту на Донбасі є "потенційно дуже небезпечною". Кремль занепокоєний заявами української сторони щодо зміни мінських домовленостей.

Раніше міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна може вийти з мінських домовленостей в будь-який момент, адже вони не є частиною законодавства.