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Порошенко закликав вакцинувати якомога більшу кількість українців

Новость на русском → Київ, Неділя 14 березня 2021 14:25
Порошенко закликав вакцинувати якомога більшу кількість українців Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко і голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики в Київраді Марина Порошенко закликають вакцинувати якомога більшу кількість українців і тим самим розірвати ланцюг захворювань.

Про це Порошенко напасав на своїй сторінці у Facebook.

"Прищеплюватись обов'язково треба ... Це - захист населення. Але при тій кількості вакцини, яка сьогодні є в Україні, ми, на жаль, ніколи не розірвемо ланцюг захворювання. Треба не менш ніж 80% населення за короткий термін прищепити, щоб ми дійсно розірвали цей ланцюг епідемії. Тільки тоді ми зможемо отримати той ефект, який буде відчутним", - написав Порошенко.

Він також зазначив, що показник захворювань коронавірусом в Києві підходить до межі, і таким чином на кінець березня столиця може увійти до "червоної зони".

"Закликаю центральну владу нарешті усвідомити свою відповідальність і захистити людей", - підсумував політик.

Нагадаємо, станом на ранок 14 березня зафіксовано ще понад 9 000 випадків коронавірусу в Україні. Найбільше - у Житомирській області.

При цьому згідно з прогнозом НАН, найближчим часом в країні кількість нових випадків COVID досягне 10 тисяч в день.

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