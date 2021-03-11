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НАН: Найближчим часом кількість нових випадків COVID в Україні досягне 10 тисяч на день

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 01:33
НАН: Найближчим часом кількість нових випадків COVID в Україні досягне 10 тисяч на день Фото: хлопець в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Національній академії наук України зробили прогноз приросту хворих на коронавірусу на день. Розрахунок робили за допомогою світового досвіду математичного моделювання.

Про це йдеться на сайті НАН.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 10400 (Prophet) і 8300 (SEIR-U) протягом тижня 11–17 березня та 9900 (SEIR-U) протягом тижня 18–24 березня.

НАН: Найближчим часом кількість нових випадків COVID в Україні досягне 10 тисяч на деньфото:nas.gov.ua

Раніше повідомлялось, що згідно з висновком експертної групи, смертність від COVID-19 продовжує збільшуватись і за 2–3 тижні може досягнути пікових значень осінньої хвилі.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу. У лікарнях забезпечили максимально можливу кількість ліжок з підведеним киснем.

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