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Порошенко призвал вакцинировать как можно большее количество украинцев

Новина українською → Киев, Воскресенье 14 марта 2021 14:25
Порошенко призвал вакцинировать как можно большее количество украинцев Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и председатель постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья и социальной политики в Киевсовете Марина Порошенко призывают вакцинировать как можно большее количество украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний.

Об этом Порошенко напасав на своей странице в Facebook.

"Вакцинироваться обязательно надо ... Это - защита населения. Но при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы, к сожалению, никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее чем 80% населения за короткий срок привить, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который будет ощутимым", - написал Порошенко.

Он также отметил, что показатель заболеваний коронавирусом в Киеве подходит к пределу, и таким образом на конец марта столица может войти в "красную зону".

"Призываю центральную власть наконец осознать свою ответственность и защитить людей", - подытожил политик.

Напомним, по состоянию на утро 14 марта зафиксировано более 9 000 случаев коронавируса в Украине. Больше всего - в Житомирской области.

При этом согласно прогнозу НАН, в ближайшее время в стране число новых случаев COVID достигнет 10 тысяч в день.

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