Порошенко призвал вакцинировать как можно большее количество украинцев

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и председатель постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья и социальной политики в Киевсовете Марина Порошенко призывают вакцинировать как можно большее количество украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний.

Об этом Порошенко напасав на своей странице в Facebook.

"Вакцинироваться обязательно надо ... Это - защита населения. Но при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы, к сожалению, никогда не разорвем цепь заболевания. Надо не менее чем 80% населения за короткий срок привить, чтобы мы действительно разорвали эту цепь эпидемии. Только тогда мы сможем получить тот эффект, который будет ощутимым", - написал Порошенко.

Он также отметил, что показатель заболеваний коронавирусом в Киеве подходит к пределу, и таким образом на конец марта столица может войти в "красную зону".

"Призываю центральную власть наконец осознать свою ответственность и защитить людей", - подытожил политик.