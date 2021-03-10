ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шмигаль закликав українців записуватися на COVID-вакцинацію: як це можна зробити

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 13:20
Шмигаль закликав українців записуватися на COVID-вакцинацію: як це можна зробити Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців записуватися на вакцинацію за допомогою застосунку "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Свій заклик голова уряду озвучив під час засідання Кабміну.

"Закликаю українців записуватися на вакцинацію. Це можна зробити у декілька кліків за допомогою застосунку "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що вакцинація - це "найкраща можливість повернутись до нормального життя і всім разом подолати пандемію".

Зазначимо у додатку "Дія" можна записатись на вакцинацію від коронавірусу. Для отримання послуги потрібно зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина.

Також для запису потрібно ідентифікуватися у системі через BankID або MobileID. Потім у розділі послуги потрібно обрати "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".

У прес-службі додатку зазначають, що працівникам закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Коронавірус
NEWS
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах