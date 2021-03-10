Шмигаль закликав українців записуватися на COVID-вакцинацію: як це можна зробити
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців записуватися на вакцинацію за допомогою застосунку "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
Свій заклик голова уряду озвучив під час засідання Кабміну.
"Закликаю українців записуватися на вакцинацію. Це можна зробити у декілька кліків за допомогою застосунку "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я", - сказав Шмигаль.
Він наголосив, що вакцинація - це "найкраща можливість повернутись до нормального життя і всім разом подолати пандемію".
Зазначимо у додатку "Дія" можна записатись на вакцинацію від коронавірусу. Для отримання послуги потрібно зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті громадянина.
Також для запису потрібно ідентифікуватися у системі через BankID або MobileID. Потім у розділі послуги потрібно обрати "Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19".
У прес-службі додатку зазначають, що працівникам закладів охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків для людей похилого віку та інших спеціалізованих закладів, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватись.