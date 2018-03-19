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Вибори президента Росії в Криму є порушенням міжнародного права, - Порошенко

НовиниПолітика    19.03.2018 - 10:36
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко назвав результати виборів президента Росії в Криму нікчемними

Вибори президента Росії в окупованому Криму є грубим порушенням міжнародного права. Про це у відеозверненні заявив президент України Петро Порошенко.

"Проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму є черговим грубим порушенням Росією міжнародного права. Це й не дивно для країни, яка систематично і свідомо протиставляє себе всьому зовнішнього світу", - заявив Порошенко.

За його словами, вибори в Криму - це ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних принципів, на яких базуються міжнародний мир і безпека.

"Результати незаконного голосування є нікчемними і не будуть мати жодних правових наслідків. Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути тільки вибори президента України", - додав Порошенко.

 
Звернення з приводу нелегітимних виборів російського президента в Криму

Проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму є черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права. Це й не дивно для країни, яка систематично й свідомо протиставляє себе усьому зовнішньому світу. Так звані вибори в Криму – ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних документів та принципів, на яких протягом останніх 70-ти років базуються міжнародний мир та безпека, зокрема Статут ООН та Гельсінський заключний акт. Результати незаконного голосування є нікчемними та не матимуть жодних правових наслідків. Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори Президента України. #КримЦеУкраїна

Опубліковано Петром Порошенком 19 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція не визнає результати голосування на виборах президента Росії в Криму.

 

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Теги: Порошенко Петро, Російська Федерація, Крим, выборы
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