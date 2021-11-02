ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Порошенко закликав терміново ухвалити закон про кисневі станції

Новость на русском →
Київ, Вівторок 02 листопада 2021 18:32
Порошенко закликав терміново ухвалити закон про кисневі станції Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Опозиція зібрала необхідні підписи для проведення позачергового засідання і ухвалення закону про кисневі станції в лікарнях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "Європейської солідарності".

"Я хочу подякувати кожному зі 155 народних депутатів, які поставили свої підписи, щоб скликати позачергову сесію для створення і фінансування масштабної програми встановлення стаціонарних кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я. В те, що проблем з киснем не існує, вірить лише одна людина в країні, та й той - Зеленський", - зауважив п’ятий президент.

Він нагадав, як минулого року влада навіть не здогадувалася, що для лікування ковідних хворих знадобиться кисень, і усвідомила це лише тоді, коли люди почали задихатися.

"А цього разу вже шукала диверсантів, які, мовляв, зупиняють кисневі заводи. А може то олігархи кисень випили? - зауважив Порошенко. - З кожним наступним загостренням пандемії ми спостерігаємо, що проблема кисню так і не вирішена. Як показує практика, лікарні, які використовують лише кисневі балони, першими стикаються з дефіцитом кисню, який виникає під час чергового погіршення епідемічної ситуації".

Порошенко підкреслив, що натомість заклади, які дивом змогли встановити кисневі станції, в тому числі з їх допомогою, не стикаються з критичною нестачею кисню.

"Оксигенна станція подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів і забезпечує повну незалежність лікарні від постачальників. Чому? Тому що станція генерує кисень з навколишнього повітря. Єдине, що для цього потрібне - це надійне енергопостачання. Тому ми вимагаємо забезпечити усі ковідні відділення ще й генераторами. Для чого? Щоб уникнути масового мору у випадку віялових відключень електроенергії, бо влада дилетантів забула підготувати енергетику до зими. Дефіцит газу, дефіцит вугілля, дефіцит електрики, дефіцити розуму і дефіцит досвіду. От такий діагноз", - говорить лідер "ЄС".

Він наголошує, що "ЄС" вимагає створити нову бюджетну програму, яка називається "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також передбачити відповідну субвенцію для місцевих бюджетів.

"За орієнтовними підрахунками кубічний метр кисню з кисневої станції коштує до двох гривень. Кубометр кисню з портативного кисневого генератора - вже сімдесят гривень. Тягати балонами - ще дорожче, – зазначає Петро Порошенко. - Очевидно, що ковід це надовго, і відповідь на цей виклик потребує не лише тактичних, але і стратегічних рішень. Проблему кисню можна і треба вирішити раз і назавжди".

Порошенко подякував всім фракціям, і навіть кільком сміливцям-слугам, які, попри тиск з Офісу Зеленського, підтримали скликання позачергового засідання.

"Вимагаємо, аби вже завтра законопроект розглянув бюджетний і медичний комітет, а вже в четвер керівництво парламенту зобов’язане скликати позачергове засідання, - переконаний Петро Порошенко. - Лише за вчора, за один день померло від ковіду 700 українців. Нема нічого важливішого, ніж рятувати життя людей. Отже, я закликаю "слуг" згадати, що вони - не слуги Зеленського, і підтримати цей наш законопроект".

Як повідомлялося, раніше Порошенко вимагає забезпечити лікарні киснем і генераторами через можливі відключення електрики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
DAILY
Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні