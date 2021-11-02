"Євросолідарність" зібрала голоси для позачергового засідання Ради, - Герасимов

"Європейська Солідарність" і "Голос" зібрали необхідну кількість підписів для позачергової сесії, щоб терміново розглянути законопроект про встановлення в лікарнях кисневих станцій .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву співголови фракції "Європейська Солідарність" Артура Герасимова на брифінгу у парламенті.

"Як ви знаєте, сьогодні ситуація з киснем в лікарнях є критичною. Ми чуємо це від лікарів, ми бачимо заголовки газет майже щодня. А влада одночасно говорить нам, що проблем нібито немає. І це дуже дивно чути від них, ніби вони живуть в іншому світ", - сказав Артур Герасимов.

Він наголосив, що саме за ініціативи опозиції зараз зібрано 155 підписів народних депутатів з вимогою терміново скликати позачергове засідання і ухвалити законопроект №5460 про кисневі станції.

"Також хочу повідомити, що зараз опозицією - "Європейською Солідарністю", "Голосом" - буде ініційована термінова зустріч у спікера ВРУ для того, щоб цей законопроєкт був прийнятий впродовж годин, а не місяців, як вони це робили", – підкреслив представник "Європейської Солідарності".

Артур Герасимов подякував іншим фракціям та депутатським групам, а також депутатам зі "Слуги народу", які не побоялися підписати та підтримати вимогу про позачергове засідання. Він зауважив, що була команда провладним депутатам в жодному разі це не підписуватися під цією ініціативою.

"Дякую всім, хто сьогодні вболіває не за рейтинг "Слуг народу", а тим, хто вболіває за людей", - сказав Герасимов.

Народний депутат з фракції "Голос" Інна Совсун закликала монобільшість підтримати критично необхідний для країни законопроект.

"Я дуже вдячна всім колегам з "Європейської Солідарності", інших фракцій, які підтримали скликання позачергового засідання. Мені дуже прикро, що довелось пів року переконувати монобільшість, що необхідно проблему вирішувати. Я дуже сподіваюсь, що зараз, попри все, "Слуги народу" проголосують за цей законопроект і виділять ті кошти, які потрібні для того, щоб лікарнях був кисень", - зазначила вона.

На початку пленарного тижня лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко закликав негайно провести позачергове засідання парламенту і ухвалити рішення для забезпечення лікарень киснем та електрогенераторами.

"Європейська Солідарність" і "Голос" отримали підписні листи для скликання позачергової сесії для негайного прийняття законопроекту №5460 для забезпечене всіх регіонів додатковими кисневими підстанціями. З’ясувалося, що з липня бюджетний комітет не спромігся розглянути цей законопроєкт у 2 читанні.

Проект закону про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій був прийнятий у першому читанні 15 липня 2021 року.

Проект передбачає створення нової бюджетної програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій.

Автори наголошують, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню - апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісний кисень з балонів або резервуарів, кисень з власного генератора кисневої станції.

Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.