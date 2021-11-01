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Порошенко вимагає забезпечити лікарні киснем та генераторами через можливі відключення електрики

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 14:09
Порошенко вимагає забезпечити лікарні киснем та генераторами через можливі відключення електрики Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Влада перетворила Україну на "Титанік", який несеться до катастрофи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "Європейської солідарності".

Він закликав негайно провести позачергове засідання парламенту і ухвалити рішення для забезпечення лікарень киснем та електрогенераторами, оскільки енергетична криза загострюється. Порошенко вважає, що Верховна рада має звернутися до громадян із закликом вакцинуватись від коронавірусу.

"Слуги" відчувають, що їхній капітан впевнено тримає курс на айсберг. Лише за минулий тиждень в Україні померло вдвічі більше українців, ніж затонуло людей на "Титаніку". А наш "майстер спорту" по боротьбі з короновірусом ніяк не вгамується і б’є рекорд за рекордом. Рекорди, точніше антирекорди за кількістю хворих, за кількістю загиблих, рекорди за чергами до моргів, і антирекорд вакцинування. 18 відсотків. Другий найнижчий рівень в Європі", - констатує Порошенко.

За його словами, він пропонує продемонструвати політичну волю парламенту.

"Для того, щоб всі політичні парламентські сили у вівторок прийняли постанову у формі заяви, закликавши українців вакцинуватися. На сьогоднішній день Україна забезпечена якісними вакцинами", - зазначив Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" також закликав невідкладно, не чекаючи п’ятниці, ухвалити закон №5460 про закупівлю кисневих станцій, який затягує монобільшість.

"Щоб ми не чекали п’ятниці, де зараз стоїть наш законопроект 5460 про закупівлю кисневих станцій, підписати і розглянути його ще одним позачерговим засіданням, саме у вівторок. Тим більше, що всі політичні сили це підтримують і ми давно мали це зробити. Законопроект №5460 ми запропонували разом з партією "Голос", за що я хотів їм подякувати", - говорить Порошенко.

Ще одна вимога, додає політик, забезпечити всі ковідні відділення генераторами для того, щоб уникнути масового мору у зв’язку з можливими віяловими відключеннями електроенергії, до яких веде діючий уряд і президент. Влада провалила підготовку до опалювального сезону, і дуже добре, що Зеленський їде на саміт в Глазго зі зміни клімату. Але цього сезону нас врятує тільки глобальне потепління, інакше зима виставить крижаний рахунок професійній недієздатності влади", - резюмує Порошенко.

Як повідомлялось, п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував партнерам з Європейського Союзу за виділення Україні макрофінансової допомоги. Він закликав владу спрямувати ці кошти на підтримку тих, хто найбільше постраждав внаслідок кризи - людям із вразливих категорій, а також малому та середньому бізнесу.

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Петро Порошенко
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