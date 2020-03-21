Порошенко закликав підтримати українських лікарів

На тлі нових викликів особливої підтримки сьогодні потребують працівники медичних закладів, які фактично знаходяться на передовій боротьби із коронавірусом. Про це у своєму відеозверненні сказав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Він повідомив, що партійні структури в регіонах вже почали волонтерську діяльність - доставку продуктів та ліків літнім людям, яким особливо небезпечно виходити з дому.

"Мій благодійний фонд змінив пріоритети і закуповує медичне обладнання та медикаменти, засоби захисту. Прошу усіх дуже відповідально ставитися до свого здоров’я і до здоров’я рідних і близьких, батьків чи дітей", - сказав Порошенко.

Порошенко переконаний, лікарі сьогодні - такі ж захисники, як і армія. "І ми в них так само віримо, як в солдат", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, за інформацією РБК-Україна, в зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу, 24 березня Рада може ввести в Україні надзвичайний стан. На позачергове засідання парламент може зібратися у вівторок.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів готовий до введення надзвичайного стану в Україні. Крім того, за даними МОЗ, за умов надзвичайного стану хворих коронавірусом пацієнтів почнуть розміщувати й у приватних клініках.